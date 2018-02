No mundo de "Funes el memorioso"

Bem interessante o tema desta matéria do Boston Globe: “The advantages of amnesia – From the Internet to the iPod, technology is bringing rapid advances in memory. What society needs now are new ways to forget“. Como bônus, Borges: “Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto) con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y aindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo.” Na foto, trabalho de Maurizio Cattelan.

