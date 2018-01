"No celular, notícias para eles, fofocas para elas"

Saiu no Wall Street Journal: “De acordo com levantamento do instituto Nielsen nos Estados Unidos, os homens preferem sites e aplicativos para celular com notícias, casos da BusinessWeek e Wired. Já as mulheres gostam mais de navegar por endereços de fofoca como o da revista People. O mesmo estudo constatou que o uso de celular para acessar a internet cresceu 34% entre julho de 2008 e julho deste ano – passou de 42,5 milhões para 56,9 milhões de usuários. O crescimento foi maior entre idosos (o uso aumentou 67%), adolescentes (45%) e mulheres (43%).” (Via Carta do Editor, da Editora Abril).

