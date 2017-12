Nick Tosches e o sushi

Quem ainda não conhece o estilo do escritor e jornalista americano Nick Tosches, autor de “A Última Casa de Ópio” , editado aqui no Brasil pela Conrad, deve dar uma olhada nesta reportagem publicada pela revista Vanity Fair. Tosches foi ao Japão e escreveu sobre o maior mercado de peixes e frutos do mar do mundo, o Tsukiji (que ocupa uma área equivalente a mais ou menos 40 campos de futebol). Para quem gosta de sushi, cultura oriental e bom jornalismo, um texto imperdível. É também uma amostra de como Tosches brinca com o texto jornalístico. A foto acima mostra um dos personagens da matéria, Maguro no kaiwa, abrindo um atum.