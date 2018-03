O editor de livros do New York Times sempre acerta quando encomenda uma resenha ao escritor Nicholson Baker. Desta vez, encarregou Baker de criticar o livro “Googled — The End of the World as We Know it“, de Ken Auletta (jornalista da da New Yorker). O texto está neste link. Baker destaca uma frase de Auletta: “Os fundadores do Google e muitos dos executivos da empresa compartilham um fervor por digitalizar livros mas não têm muito interesse em lê-los”.

