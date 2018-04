Kathleen Deven, editora da Newsweek, alerta para as mudanças na revista (no design e no projeto editorial), a partir da próxima edição: “Quase tudo na aparência da revista vai mudar”, escreveu neste texto. Outro ponto que ela aborda: “Uma coisa que você encontrará menos na revista: notícias de celebridades. Nossa pesquisa nos contou que você não quer isso, o que é um alívio já que estávamos publicando somente porque achávamos que devíamos.”