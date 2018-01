"Newsday" resolveu cobrar pelo conteúdo… Quanta gente topou pagar?

Interessante esta matéria publicada pelo The New York Observer: em outubro, o jornal americano Newsday começou a cobrar pelo acesso ao seu site, o newsday.com. Foi um dois primeiros diários não especializados em economia (portanto, generalista) a tomar essa decisão — e por isso chamou a atenção da mídia em geral. Três meses depois, quantas pessoas pessoas você acha que toparam pagar US$ 5 por semana ou US$ 260 por ano para ter acesso ilimitado ao site? A resposta: 35 pessoas. A matéria completa, em inglês: “After Three Months, Only 35 Subscriptions for Newsday’s Web Site“.

