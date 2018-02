"New Yorker" republica textos sobre Obama

O site da New Yorker republicou os textos que já saíram na revista sobre Barack Obama. Dois destaques: uma curta entrevista de 1996 que fazia parte de uma série fotográfica sobre “casais na América”. Na ocasião, Michele Obama disse o seguinte a respeito do marido: “There is a strong possibility that Barack will pursue a political career, although it’s unclear. There is a little tension with that. I’m very wary of politics. I think he’s too much of a good guy for the kind of brutality, the skepticism”; e um texto de 2004 sobre a campanha de Obama rumo ao senado. Uma sugestão: leia na sequência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.