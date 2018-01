Neste link, veja que são os palestrantes da próxima “New Yorker Conference — Stories from the Near Future”, que acontece nos dias 8 e 9 de maio. Aqui, vídeos de algumas das atrações do ano passado, disponíveis no site da revista. Alguém podia patrocinar um evento desse tipo no Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.