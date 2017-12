Nesta faculdade, a maconha está em todas as aulas

Começa mais ou menos assim uma reportagem que achei no New York Times: “Na maioria das faculdades, a maconha é uma questão extracurricular. Mas na Med Grow Cannabis College, a maconha é o currículo: a história, a horticultura, e as questões jurídicas que envolvem o novo programa de uso médico da maconha no estado de Michigan”. A leitura obrigatória para os alunos é “Marijuana Horticulture: The Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible“, de Jorge Cervantes. Na foto, Nick Tennant, fundador da faculdade. Aqui, uma galeria de imagens montada pelo jornal.

