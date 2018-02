Só mesmo a The Economist para explicar, de maneira clara, a importância dos algoritmos no mundo de hoje. Boa pauta de negócios. “Algorithms sound scary, of interest only to dome-headed mathematicians. In fact they have become the instruction manuals for a host of routine consumer transactions. (…) From analysing credit-card transactions to deciding how to stack supermarket shelves, algorithms now underpin a large amount of everyday life.” Leia aqui.

