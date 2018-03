A revista National Geographic fez um especial sobre água (e sobre os desafios que o mundo enfrenta com a falta dela). “Water: Our Thirsty World” chegará em breve às bancas, mas já é possível baixar (só até o dia 2 de abril) uma versão online, com todo o conteúdo da versão impressa e mais alguns extras interativos.

