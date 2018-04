Circular: “A vantagem do sistema de castas é que, se você sabe qual vai ser a profissão do bebê, nada impede que um jornal publique notícias do tipo ‘NASCE ERNST LUBITSCH, DIRETOR DE CINEMA’. No sistema atual você só lê sobre a morte dos gênios, nunca o nascimento, o que dá uma impressão exagerada de declínio da civilização. Mas imagine a alegria de ler a manchete acima pela manhã e poder dizer: ‘Mal posso esperar pra ver os filmes do Lubitsch! Rapaz!’, ou ‘Melissa querida, nasceu o Ernst Lubitsch! Vamos abrir aquele champanhe?'”

(Alexandre Soares Silva, lá no blog dele).