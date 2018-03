Anote: a Jill, uma das autoras do blog “Feministe”, pode virar personagem de alguma matéria de comportamento sobre casamento. É dela este texto, I’m Never Getting Married. Os 204 comentários mostram que o tema é bom.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.