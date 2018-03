Não tem cara, mas tem ouvido de tiozão

A primeira “geração rock’n’roll” está ficando surda. “Nenhum de nós protegeu os ouvidos”, diz Pat Benatar, 54, cantora de rock e guitarrista. Muito bacana a maneira como esta pauta de saúde e comportamento publicada pelo jornal The New York Times foi articulada. E o título também é ótimo: “The Day Music Died”. O pior é que a moçada anda usando seus aparelhos de mp3 no volume máximo (todos os dias consigo anotar mentalmente o hit parade do elevador do trabalho). Deve fazer um mal danado. Did I listen to pop music because I was miserable? Or was I miserable because I listened to pop music?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.