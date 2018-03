O Wall Street Journal publicou um bom texto de John Freeman, adaptado do livro que ele lançará em breve: “The Tyranny of E-Mail” (“A Tirania do E-mail”, livro que rende uma pauta, claro). O autor é partidário da “slow communication”.

