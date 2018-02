"Não, obrigado"

Sugestão de leitura: “No Thanks, Mr. Nabokov” é o título do ensaio de David Oshinsky publicado hoje no suplemento literário do New York Times. Ao vasculharem os arquivos da editora Alfred Knopf, pesquisadores encontraram vários nomes de escritores rejeitados, como Anne Frank, Kerouac, Borges e Nabokov. O divertido é ler as razões pelas quais os livros foram descartados pelos editores. “Nothing embarrasses a publisher more than the public knowledge that a literary classic or a mega best seller has somehow slipped away. One of them turned down Pearl Buck’s novel “The Good Earth” on the grounds that Americans were “not interested in anything on China.” Another passed on George Orwell’s “Animal Farm,” explaining it was “impossible to sell animal stories in the U.S.A.”

