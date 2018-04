“Não existe fim para a twittermania? Na última semana vimos o Twitter usado nas ruas de Teerã. Nesta semana, indo do sublime ao ridículo, está sendo usado para ajudar na digestão dos maiores clássicos da literatura mundial. Fãs dos clássicos ficarão deliciados ou apavorados ao saber que a editora Penguin em Nova York encomendou um volume que trará clássicos no formato do Twitter. O título provisório é “twitteratura”. Nele, Dante, Stendhal, Joyce e JK Rowling serão reduzidos a 20 ‘tweets’ ou menos. Serão 20 sentenças com menos de 140 toques cada”.

Saiu no Guardian (a íntegra está aqui). Via blog do Marcelo Rezende, que selecionou o trecho acima.