O blog The Human Condition, da Newsweek, traz o seguinte texto: “Não entre em pânico, os germes do seu chuveiro não vão te matar“. Segundo a autora, há muitas pesquisas que mostram as bactérias que nos rondam em todos os lugares. Um exemplo célebre é o do teclado do computador, que apresenta cinco vezes mais bactérias do que o assento do vaso sanitário. Mas parece que não há problema.