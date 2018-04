"Não engula o seu chiclete!"

O livro ao lado, um lançamento nos Estados Unidos, foi tema do blog da repórter Tara Parker-Pope, especializada em saúde e setorista do New York Times. Trata de “mitos da saúde” relacionados ao nosso corpo e coisa e tal. Dois exemplos de mitos que ela separa: “clima frio faz você ficar doente” e “o alimento que você derruba no chão e pega rapidamente pode ser comido sem medo”. Valeria uma entrevista com os autores do livro. Só posso imaginar, pelo título da obra, que é OK engolir o chiclete.