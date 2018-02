Sugestão de leitura: o texto “Não chore pelo leite derramado“, publicada na revista Vida Simples. “As escolhas que temos de aprender a fazer para não nos arrependermos depois. E, assim, aproveitar a vida com plenitude”. Um trecho:

“São as más experiências e as perdas, quando admitidas plenamente e saboreadas em seu gosto amargo, que nos ensinam a viver. Elas nos tornam mais humanos, falíveis, flexíveis. É desse ponto frágil que podemos experimentar a compaixão por outros seres que perdem, e que sofrem as dores do esgarçamento da alma por isso. Conhecemos o gosto de sua aflição e podemos ser solidários com conhecimento de causa. O ganho dessa fraternidade em humanidade, dessa possibilidade de compaixão pelo outro com base em nossa própria experiência, já seria suficiente para absolver muitos de nossos erros e incompreensões do passado.”