Circular: “Na vida lá de cima”, eu disse, “amena,

uma selva adentrei, escura e fria,

antes de haver chegado à idade plena.

“Mas me safei ao despontar do dia:

o mestre eu vi quando me enleava nela,

que me conduz ao lar por esta via.”

“Se fores fiel”, tornou-me, “à tua estrela,

hás de alcançar o desejado porto,

segundo pude ver na vida bela;

e se eu não fosse, antes do tempo, morto,

sentindo o céu a ti tão inclinado,

ter-te-ia levado o meu conforto.”

(…)

(Dante Alighieri, canto XV do “Inferno”).