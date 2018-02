Na Fashion Week de Nova York, modelos com dentes separados fazem mais sucesso

No Wall Street Journal, Rachel Dodes conta que nas seleções de modelos para a semana da moda de Nova York, uma das características mais procuradas é uma afronta à odontologia contemporânea: dentes da frente separados. Segundo o texto, na era de perfeição cosmética e digital em que vivemos, dentes separados — bem como cicatrizes e tatuagens — são sinais de autenticidade. É o espírito do tempo.

“It’s a love for the imperfect, and the authentic,” says Stefano Tonchi, editor-in-chief of W magazine. “These are values that are more and more important for younger generations. Originality, authenticity … in a world that is more and more digitally enhanced.”