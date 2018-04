Uma boa pauta para quem cobre o mundo da moda: esta semana foi lançado o Myspace Fashion. Bom, eu não conhecia (só soube hoje). Li aqui sobre o assunto. “Todd Dufour, the director of strategic marketing at MySpace, said the site is intended to reflect both the international scope of modern fashion and the MySpace community.” (Atualização: o pessoal do Myspace tirou o link do ar. Vai ver que acharam alguns bugs…Vou esperar pra ver).