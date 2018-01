Murakami na “New Yorker”

O escrito Haruki Murakami publicou um conto na mais recente edição da New Yorker. Ele deu uma entrevista para o site da publicação para falar desse trabalho.

Para quem quiser explorar um pouco mais o pensamento desse talentoso autor, recomendo o livro “Do que eu falo quando eu falo de corrida” [neste link, um ótimo comentário da Ivana Arruda Leite. A seguir, um trecho grifado por ela:]

“Para lidar com algo insalubre, a pessoa tem de ser o mais saudável possível. Este é o meu lema. Em outras palavras, um espírito doente necessita de um corpo saudável. Isso pode soar paradoxal, mas é algo que senti muito claramente desde que me tornei escritor profissional. O saudávelo e o insalubre não são necessariamente os extremos opostos do espectro. Eles não se opõem um ao outro, mas, antes, complementanm um ao outro, e em alguns casos, até mesmo estão coligados. (…)