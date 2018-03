Recomendo este texto [em inglês] que achei no site Literary Hub: The Moment I became a novelist, do escritor japonês Haruki Murakami. É a introdução do novo livro dele “Wind / Pinball: Two Novels” , que será lançado nos Estados Unidos pela Knopf no dia 4 de agosto.

