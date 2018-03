Recebi esta lista de um amigo: “The World’s 101 Hottest Women with Tattoos for 2007“. Ok. Acima, as tatuagens da atriz Shannyn Sossamon, que aparecem em 58º lugar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.