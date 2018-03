Saiu na Time desta semana: “Why Women Need Better Sleep”. É melhor para a saúde de todos, mas principalmente para a das mulheres. “If that’s not motivation enough to keep up with your nightly shut-eye, here’s another: doctors are learning that poor sleep habits may make women more vulnerable than men to heart disease and diabetes.”, diz o texto.

