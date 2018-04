Mulheres, bebida e sexo

O Daily Mail foi um dos jornais que publicou uma matéria sobre o fato de que uma em cada vinte mulheres sempre bebe antes de fazer sexo, e a escritora e colunista do Independent, Liz Hoggard, tenta explicar o porquê . Em seu artigo diz: ” As mulheres vivem suas vidas com a incômoda sensação de que não são aprovadas. Muito gorda. Muito magra. Não sensual o suficiente”. E ela dá exemplos de como o culto ao corpo e a maneira que a sociedade interpreta a nudez está ligado com a matéria do Daily Mail.