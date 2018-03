Sugestão de leitura: a reportagem “Brain Gain — The underground world of ‘neuroenhancing’ drugs“, publicada na revista New Yorker desta semana. Fala sobre remédios (Adderall, Ritalin) que estão sendo usados como estimulantes por adultos “obcecados pela eficiência”, numa época em que as inúmeras tarefas do trabalho se acumulam — e o tempo parece mais curto.

