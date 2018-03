MPB na internet

Para quem não leu na Folha: o acervo do produtor Hermínio Bello de Carvalho já está disponível na internet. Como disse o jornal, são “milhares de registros de MPB” que estão em www.acervohbc.com.br. Um trecho da matéria:

“O site é dividido em itens de áudio, iconografia e texto. As gravações trazem registros caseiros de música e conversa, interpretações inéditas, shows e concertos que nunca viraram disco. São centenas de canções, com intérpretes de primeira linha, muitos já mortos – Elizeth Cardoso, Jacob do Bandolim, Donga [foto], Dalva de Oliveira, Aracy de Almeida, João Nogueira. Entre os vivos, Paulinho da Viola, Elton Medeiros e João Bosco.

As fotografias servem como referência ao trajeto de Hermínio na cultura nacional. São centenas delas, que o mostram na companhia de dezenas de brasileiros e também da norte-americana Sarah Vaughan (1924-1990), que se tornou sua amiga quando visitou o Brasil.”