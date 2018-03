Uma invenção nova no mundo do fitness, o MovNat (de Move Natural) é uma espécie de corrida com obstáculos realizada na natureza. Achei bacana, embora saiba que será difícil encontrar um lugar assim perto de casa. O vídeo acima mostra o “conceito” do exercício. Aqui, o site oficial (onde descobri que haverá um encontro/seminário sobre o tema no Brasil este ano, em Itacaré. Taí uma pauta).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.