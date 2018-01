Morre Albert Hoffman, inventor do LSD, aos 102 anos. Aqui, obituário do Daily Telegraph. Aqui, um bom perfil que o New York Times publicou quando ele estava para completar 100 anos.

