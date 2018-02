Monteiro Lobato volta às livrarias

Leio na Folha de S.Paulo uma nota informando que a editora Globo fechou um acordo com os herdeiros de Monteiro Lobato para ter os direitos exclusivos sobre a obra do escritor até 2018, quando ela cairá em domínio público. A Globo afirma que vai relançar toda a obra do autor (56 livros) até o fim do ano que vem. Boa notícia. Pelo que me lembro, a família do escritor costumava jogar tão duro quanto a de James Joyce (sobre o caso de Joyce, leia esta ótima reportagem da New Yorker, que saiu no ano passado e eu guardei nos meus favoritos). PS: Neste site da Unicamp é possível encontrar fotografias, desenhos e aquarelas de autoria do próprio Lobato, além de pesquisas produzidas no âmbito universitário, como teses, monografias e dissertações sobre o escritor. Todos esses documentos estão sob custódia do Centro de Documentação Alexandre Eulálio (Cedae), do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp.

