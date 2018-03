Moda na prisão

“Made on the inside to be worn on the outside”. O slogan da Prison Blues já entrega o que vem a ser essa marca de roupas que tenta ganhar um status de cult no mundo da moda. Criada por prisioneiros americanos, a “grife” (cujo logotipo impresso na etiqueta é PRSN BLU, assim, em letras maiúsculas) tem calças jeans com corte tradicional dos anos 50, calças com suspensórios, camisas de manga curta, jaquetas e camisetas (uma das melhores é a “Days to go”, cuja estampa imita aqueles pequenos riscos que os presos fazem na parede da cela para contar o tempo de pena já cumprida). Tudo muito básico. As roupas são feitas pelos presidiários da Eastern Oregon Correctional Institucional. Dá uma olhada no site.

