Os jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo precisam fazer uma matéria sobre isso: uma empresa de segurança dos Estados Unidos lançou a primeira mochila escolar à prova de balas. É. Lá, claro, os fabricantes apostam no medo do pais, com pânico de um outro aluno pirado atirando pelos corredores da escola (veja reportagem em vídeo sobre o produto). Aqui, o pavor está nas ruas, mesmo. Nas violentas cidades brasileiras, poderia apostar que essa novidade venderia como água, já que as ocorrências com balas perdidas são muito mais numerosas. É o Brasil, gente. Ah, cada uma custa US$ 175.