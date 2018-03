Mochila à jato: solução para o trânsito

O New York Times de hoje informa que um inventor da Nova Zelândia mostrará ao mundo, durante uma feira de aviação nos Estados Unidos, o que ele está chamando de “a primeira mochila à jato prática” para uso particular, essas máquinas de voar que já apareceram em filme do James Bond e Buck Rogers. “O inventor, Glenn Martin, 48, que gastou 27 anos aperfeiçoando o aparelho, disse que tem esperanças de começar a vendê-lo no ano que vem por US$ 100 mil cada.” O jornal aproveita para fazer uma espécie de linha do tempo ilustrada, mostrando como esse tipo de invenção sempre esteve no nosso imaginário, por causa dos quadrinhos e do cinema, mas nunca se transformou em realidade comercial. Pode ser uma boa solução para o trânsito. Acima, o repórter do jornal testa a invenção, que será exibida hoje durante a tal feira. (Na página da matéria, no site, há um vídeo bem curto com uma demonstração. Lembrando que o Times é grátis, mas exige cadastro).

