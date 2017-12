Muito boa: o MIT (Massachusetts Institute of Technology) está processando o arquiteto Frank Gehry por negligência. Leia matéria. Este prédio que ele projetou para o instituto americano custou 300 milhões e, tudo indica, ficou uma porcaria. Gehry, para quem não sabe, é o autor do projeto do Guggenheim Museum em Bilbao, Espanha. Ele cobra caro pelos serviços.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.