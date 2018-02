Com esta fivela de cinto criado por Sandy Alexander, as mulheres minimalistas poderão aposentar a bolsa. Cabe um batom, um par de chaves, algum dinheiro, uma identidade, um cartão de crédito… Útil e bacana. Via Popgadget.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.