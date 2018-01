Na revista New Yorker, Peter Schjeldahl escreve sobre a exposição “Primary Atmospheres: Works from California 1960-1970“, em cartaz na David Zwirner Gallery, em Nova York. No site da revista, Schjeldahl discute o minimalismo dos artistas da costa oeste num slide show com áudio. Aqui, algumas fotos de obras. Acima, trabalho de Janes Turrell.

