Minha pólo levou vários tiros

Depois dos jeans rasgados e das camisetas puídas, o que mais inventar? Os métodos que a indústria da moda criou para deixar uma peça de roupa com cara de velha são muitos, mas eu ainda não tinha visto nenhum como este, criado pela grife Attus Apparel. Os “designers” tiveram a seguinte idéia: furar camisas pólo com tiros de armas de fogo. E cobrar 100 dólares por cada uma. Dá uma olhada no site. A primeira série esgotou. Eles também colocaram um vídeo promocional no You Tube. Lacoste, se cuida.

