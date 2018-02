Miles Davis e as sessões "On The Corner"

Boa notícia para quem gosta de Miles Davis: “The Complete ‘On The Corner’ Sessions“, uma caixa com seis cds, será lançada no dia 25 de setembro pela Sony Legacy, nos Estados Unidos. É a última leva de gravações pesquisadas e remasterizadas que a gravadora produzirá. Representa um pouco o fim da linha: não da carreira do músico, claro; mas as sessões registram o período final – meio que o último suspiro – da sua longa busca pela inovação musical. Com faixas inéditas, contém todo o material de estúdio do período que vai de 1972 a 1975, o que inclui os álbuns “On the Corner”, “Big Fun” e “Get Up Wih It”. A Wikipedia tem um bom verbete sobre esse momento criativo de Miles. Vale noticiar, claro.

PS: Achei um vídeo que revela de forma breve as experimentações que ele vinha fazendo na época. É um trecho de uma entrevista com os músicos que o acompanhavam. Funky. E como hoje é sexta, posso colocor aqui sete vídeos de outras fases da carreira dele que tudo bem (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

