Microsoft, News Corp e a guerra contra o Google

Saiu na Carta do Editor, da Editora Abril: “A rivalidade entre os sites de busca pode render dividendos, quem diria, para as empresas de mídia. Segundo reportagem do jornal Financial Times, a Microsoft estaria disposta a pagar para que a News Corp, dona do Wall Street Journal, entre outros títulos, retirasse seu conteúdo das buscas do Google e o tornasse exclusividade do Bing, o buscador da Microsoft. A ação teria como objetivo forçar outros produtores de conteúdo a exigir compensações financeiras do Google, alterando profundamente o cenário atual. Steve Ballmer, CEO da Microsoft, declarou que a empresa investirá de forma maciça para que o Bing se torne um sério concorrente do Google.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.