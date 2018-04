Michael Caine: um DJ?

O ator Michael Caine, um homem de muito bom gosto, lançará um CD de chill-out. Sério. Parece bom demais para ser verdade. Está sendo anunciado no site dele, que aliás é bem ruinzinho (ou ele não liga para isso, sei lá). “This is a compilation of Chill music from my vast collection. I have to confess that I am a secret disc jockey and have been making tapes and CDs for myself and my friends for over 40 years. My record “Cained” comes out in September.” Boa pauta.