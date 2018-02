O Wall Street Journal de hoje traz uma curta entrevista com a cantora M.I.A, afirmando que ela foi catapultada da cena underground experimental para o topo do mundo do entretenimento com a indicação ao Oscar de melhor canção (da trilha do filme “Slumdog Millionaire”).

