Deu no New York Times: “High Mercury Levels Are Found in Tuna Sushi“. O lead: “Recent laboratory tests found so much mercury in tuna sushi from 20 Manhattan stores and restaurants that at most of them, a regular diet of six pieces a week would exceed the levels considered acceptable by the Environmental Protection Agency.” Será que alguém controla isso no Brasil?

