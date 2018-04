Mentiras pela internet

Muito boa esta matéria da mais recente edição da Wired. Estou sem tempo, então resumo rapidamente: tiozão de 45 anos, casado, com filhos, começa a bater papo online com uma adolescente de 17. Ele mente, diz que tem 18, e inventa uma história para seduzir a moça. O cara pira e entra na própria viagem, se entusiasmando demais com a receptividade da garota. E, claro, tudo acaba muito mal. Valeria comprar os direitos e traduzir. Acho que é um problema que deve preocupar os pais. Daria leitura.