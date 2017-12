"Men's Health" americana repete chamadas (dois anos depois)

Deu na nova edição da Carta do Editor, da Editora Abril: “A edição de dezembro da Men’s Health americana traz cinco chamadas de capa exatamente iguais às publicadas em outubro de 2007. Ao todo, metade dos destaques do número atual da revista contém o mesmo texto da edição lançada há dois anos. Nada chamou mais a atenção do que a quantidade de dicas para comer melhor: exatas 1.293 em ambas. O diretor de redação, David Zinczenko, disse que a repetição das chamadas faz parte de uma estratégia da marca: ‘Foi proposital, trata-se de uma ação conjunta dos nossos títulos’. A imprensa americana não engoliu a versão de Zinczenko e classificou a duplicação como preguiça e descuido.”

A fonte foi o Gawker.