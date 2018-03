Medpedia, uma "Wikipedia" feita por médicos

Neste link, o “press release” sobre o lançamento da Medpedia, a “maior enciclopédia online colaborativa sobre medicina e saúde do mundo”, que deve estar funcionando até o fim deste ano. Aqui, uma prévia do site. “Harvard Medical School, Stanford School of Medicine, a University of California Berkeley School of Public Health, a University of Michigan Medical School e dezenas de organizações de saúde ao redor do mundo estão colaborando com o Projeto Medpedia de várias maneiras”, diz o informe. Tem tudo para pegar. Via Computerworld.

