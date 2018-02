Medo e delírio no aeroporto

O apagão aéreo não é um problema exclusivamente brasileiro, como mostra a reportagem “Fear & Loathing At The Airport“, que foi parar na capa da mais recente edição da Business Week. Imperdível. O olho da matéria de abertura: “Long lines, late flights, near collisions—everyone is unhappy with the state of the U.S. air travel system. Unfortunately, no one, expecially not the FAA, seems able to do anything about it”. Basta trocar “U.S” por “Brazil” e “FAA” por “Infraero” e gritar bingo. O que me faz pensar que se eles estão com um problema desse tamanho, o nosso está longe de ser resolvido. A versão impressa traz dois boxes (aqui e aqui) bem originais, e um infográfico que mostra como funcionam os sistemas de navegação hoje e como funcionarão no futuro (bom, ao menos nos Estados Unidos…). A versão online traz um slide show acompanhado de uma matéria em áudio.

PS: Não custa dizer que o título da capa é inspirado no meu livro favorito de Hunter S. Thompson, que ganhou uma edição brasileira há pouco tempo. Boa sacada do editor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.