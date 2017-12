Meditação para crianças

Esta reportagem publicada hoje no The New York Times certamente é uma forte candidata a aparecer na mídia brasileira: escolas americanas estão incluindo a prática da meditação na rotina dos seus alunos. Com o título “In the Classroom, a New Focus on Quieting the Mind”, o texto informa que a prática é nova, mas já é adotada por vários colégios; e que o departamento de psicologia de Stanford é uma das instituições que está estudando os possíveis benefícios para as crianças:

At Stanford, the psychology department is assessing the feasibility of teaching mindfulness to families. “Parents and teachers tell kids 100 times a day to pay attention,” said Philippe R. Goldin, a researcher. “But we never teach them how.”

“If we can help children slow down and think,” Dr. Haick said, “they have the answers within themselves.”

É um assunto que interessa muito aos pais, os editores sabem. Os jornais e revistas brasileiros poderiam repercutir essa notícia com educadores e psicólogos daqui. Fica a sugestão.